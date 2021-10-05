تحالف أوراسكوم للإنشاءات يوقع عقد تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

كتب- مصطفى عيد:

قالت أوراسكوم كونستراكشون، إن تحالف أوراسكوم للإنشاءات مع شركة "هيتاشي إي بي بي"، وقع اليوم الثلاثاء عقداً مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ جميع الأعمال في مصر لربط شبكتي الكهرباء الوطنية في مصر والسعودية.

وبحسب بيان من الشركة اليوم، سيقوم تحالف منفصل من "Hitachi ABB Power Grids" والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية "SSEM" بتنفيذ الأعمال في المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة الكهرباء المصرية أعلنت في بيان لها اليوم، أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية وقعتا عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.

وشمل التوقيع الذي حدث في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقوداً مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت.

ويتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة، ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 مترا، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار، بحسب بيان الوزارة.

وذكرت أوراسكوم، في بيانها، أن هذا المشروع المميز يعد من أكثر مشاريع HVDC (التيار المباشر عالي الجهد) تقدماً من نوعها في جميع أنحاء العالم، وكأول مشروع HVDC يربط بين القارات في العالم.

وأوضحت أن المشروع سيسمح لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات في أوقات الذروة، مما يوفر إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص باستخدام أحدث التقنيات لضمان أقصى قدر من الكفاءة.

وأضافت الشركة أنه علاوة على ذلك، يسمح ربط HVDC لكل من مصر والسعودية بتحسين كفاءة شبكات النقل وتبادل الطاقة، مما يقلل من البصمة الكربونية الإجمالية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع في كلا البلدين مئات الملايين من الدولار الأمريكي، حيث سيتم توفير التمويل من مؤسسة تمويل تنموي، وفقا للشركة.

وسيقوم تحالف أوراسكوم للإنشاءات و"Hitachi ABB Power Grids" ببناء محطة تحويل HVDC في شمال شرق القاهرة والمحطة الانتقالية في طابا بسيناء، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في أواخر عام 2024 بطاقة 1.5 جيجاوات، وتوازن السعة في منتصف عام 2025، بحسب البيان.

وقالت أوراسكوم إن المجموعة حققت علامة ملموسة على تطوير قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث أضافت أكثر من 12.5 جيجاوات منذ عام 2015.

وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات: "تلعب شركة أوراسكوم للإنشاءات مرة أخرى دوراً رئيسياً في المشروعات التحويلية التي تدفع جمهورية مصر العربية نحو تطوير البنية التحتية بطريقة مستدامة".

وأضاف: "نواصل التعاون مع عميلنا الدائم، وزارة الكهرباء المصرية ممثلة في EETC، ونحن فخورون بشراكتنا مع Hitachi ABB Power Grids في هذا المشروع الهام".