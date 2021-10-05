الأردن والسودان يشاركان في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية بالقاهرة

كتب- مصطفى عيد:

يستضيف معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، المملكة الأردنية الهاشمية والسودان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب وتشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميًا.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات، تنطلق فعاليات المعرض يوم السبت القادم 9 أكتوبر ولمدة أسبوع، بمركز المعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن مشاركة الأشقاء العرب في المعرض السنوي للحرف التراثية "تراثنا"، تعكس الإرادة السياسية التي تهدف لتقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية بين مصر والدول العربية وتبادل الخبرات في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة.

وأوضحت أن مشاركة هذه الدول في المعرض تتيح الفرصة لتشجيع التبادل التجاري بين أصحاب المشروعات الصغيرة في مصر وهذه الدول، ومساعدتهم على الانفتاح على أسواق تصديرية جديدة مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.

وذكرت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على استضافة الدول الشقيقة في معرض تراثنا ليصبح تجمعا محليًا وإقليميًا يضم عددا كبيرا ومتنوعا من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية؛ مما يقدم لزوار المعرض تجربة تسويقية وترفيهية على حد سواء.

وأشارت إلى أن إدارة المعرض خصصت أجنحة متميزة لمنتجات الأردن والسودان الفنية والتراثية التي تعبر عن المواريث الثقافية والحضارية والفولكلورية لهذه البلدان ومنها المنتجات التراثية المصنعة من الأخشاب والعاج والجلود السودانية، بجانب المشغولات اليدوية ومستحضرات التجميل الطبيعية المعروفة في الأردن.