لجنة تعويضات "الحديد والصلب" تدرس آليات تنفيذ اتفاقية التسوية الأسبوع المقبل

كتبت – شيماء حفظي:

تدرس لجنة تعويضات عمال شركة الحديد والصلب، الأسبوع المقبل، آليات تنفيذ الاتفاق تمهيدا لصرف مستحقات العاملين.

وقال مصطفى حسن، المصفي العام لشركة الحديد والصلب، لمصراوي، إن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل، لبحث تفاصيل وآليات تنفيذ اتفاقية تعويض العمال عن قرار التصفية.

وأضاف أن اللجنة ستبحث كيفية السداد، والإجراءات المتبعة لحساب التعويضات، ومواعيد الصرف وغيرها.

وكانت شركة الحديد والصلب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقعت اتفاقية لتعويض العمال عن قرار التصفية، الأسبوع الماضي، تقضي باستفادة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

وقال خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية، لمصراوي، إنه يتم دراسة صرف مستحقات العاملين ممن فوق سن الـ 45 عامًا بالإضافة إلى القيمة المجمعة الإجمالية لبدل المعاش البالغ 900 جنيه شهريًا مرة واحدة.

"الاتفاقية تضمنت أن يحصل العمال ممن هم فوق سن الـ 45 عامًا على بدل المعاش بقيمة 900 جنيه شهريا، أتوقع أن يتم تحصيل قيمتها الإجمالية مرة واحدة عند التسوية" بحسب الفقي.

وتلتزم الشركة- وفق الاتفاقية- بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليه المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة.

كما تلتزم الشركة بدفع مكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه.

وتلتزم الشركة أيضا بصرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش- في تاريخ توقيع الاتفاقية- طبقا للمادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.