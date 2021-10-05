وزيرة التجارة تفتتح الجناح المصري بمعرض "إكسبو 2020 دبي"



افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الجناح المصري بمعرض "إكسبو 2020 دبي" والمقام على مساحة عرض 3 آلاف متر مربع، وتستمر فعالياته على مدار الستة أشهر المقبلة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

ودشنت الوزيرة رسمياً أعمال وأنشطة الجناح المصري وذلك بحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات، وشريف البديوي السفير المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسفير أشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي، والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، ونائب المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي.

كما حضر تدشين أنشطة الجناح جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وفهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار، وسعود الشمري مدير إدارة الرقابة التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية عجمان، ومحمد أبو العينين ممثل شركة سينرجي، وحازم حمادة رئيس شركة يونيتد جروب.

وقالت الوزيرة إن الجناح المصري يعد أحد أهم الأجنحة المشاركة بالمعرض حيث يقع في منطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرةً إلى أن المشاركة المتميزة للدولة المصرية تعكس حرص مصر على إنجاح هذه الدورة والتي تعقد لأول مرة في دولة عربية.

وأضافت أن الجناح المصري شهد منذ افتتاح الإكسبو يوم الخميس الماضي إقبالاً كبيراً للزائرين من مختلف دول وقارات العالم وذلك نظراً لتميز الجناح بمحتويات فريدة غير مسبوقة في تاريخ معارض إكسبو وعلى رأسها التابوت الأثري للكاهن بسماتيك والذي يسرد العقيدة والمبادئ المصرية القديمة التي صنعت حضارة مصر العريقة.

وأشارت الوزيرة إلى أن من ضمن هذه المحتويات أيضا عدد من المستنسخات الفرعونية والتي سيكون لها دور كبير في جذب ملايين الزوار خلال فترة انعقاد الإكسبو، فضلاً عن العرض الشيق لكافة التطورات التي تشهدها مصر حاليا والإنجازات التي تحققت وبصفة خاصة في مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية وذلك عبر شاشات تفاعلية بأعلى التقنيات والتكنولوجيا لتعكس مدى التقدم الذي تشهده مصر في كافة مناحي الحياة.

وذكرت أنه يجري حاليا الإعداد والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية لبدء الفعاليات المقررة بالجناح المصري والتي تتعدى الـ 100 فعالية والتي تستهدف جميعها الترويج للدولة المصرية في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والثقافة والصحة والزراعة والرياضة والتعليم والطاقة والمدن المستدامة، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً الإعداد لليوم الوطني لمصر والمقرر في 30 أكتوبر الجاري.

وأوضحت جامع أن مصر تستهدف من مشاركتها في هذا المحفل العالمي الهام تحقيق التكامل مع مختلف دول العالم في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم زيارات لعدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية والتي تتمتع بصدى عالمي لزيارة الجناح والترويج له حيث تستهدف الدولة المصرية جذب نحو 2.5 مليون زائر للجناح.

وأضافت الوزيرة أن الإكسبو يمثل فرصة متميزة لإطلاع زوار الجناح المصري من مختلف دول العالم على التجربة التنموية المصرية والتي استغرقت 7 سنوات من العمل الجاد والمضني وأسفرت عن إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن الجناح المصري يتميز عن العديد من أجنحة الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي بالإبهار وطريقة العرض المتميزة وكذا بالرسالة المتضمنة من خلال الحكاية التي يحكيها الجناح عن مصر من خلال شعار "عراقة تعزز المستقبل" لتأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن بين حضارة الماضي وإنجازات الحاضر ورؤية المستقبل.