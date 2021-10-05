المشاط تفتتح جلسة تداول البورصة احتفالا بأسبوع المستثمر العالمي

كتب- مصطفى عيد:

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، جلسة تداول البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، في إطار المشاركة في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي "World Investor Week 2021"، بحسب بيان مشترك من وزارة التعاون الدولي والبورصة المصرية.

وحضر افتتاح الجلسة عدد من رؤساء جامعات خاصة وحكومية وقيادات سوق الأوراق المالية وأعضاء مجلس إدارة البورصة، وممثلو عدد من الجمعيات المهنية العاملة في مجال سوق الأوراق المالية.

ومن أبرز الحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، وكذلك الدكتور سيد الصيفي عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، وممثلون عن جامعة النهضة وبدر والمستقبل، وممثلو الجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية للمحللين الفنين، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، والجمعية المصرية لمديري الاستثمار.

وأطلقت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أسبوع المستثمر العالمي عام 2017 بهدف رفع مستويات المعرفة المالية وتعزيز ثقافة المستثمرين في أسواق المال لتعريفه بكيفية الاستثمار بشكل سليم يضمن حقوقهم.

ويتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات والأنشطة، حيث تخصص أكثر من 80 بورصة عالمياً تنشط بشكل كبير ولها جهود كثيرة في نشر الثقافة المالية المتعلقة بأسواق المال، جلسات تداولها خلال الفترة من 4 أكتوبر وحتى 11 أكتوبر، احتفالا بأسبوع المستثمر العالمي، وذلك بناءً على دعوات تتلقاها من الاتحاد العالمي للبورصات، وفقا للبيان.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية أسبوع المستثمر العالمي، للترويج للأنشطة والدور الذي تقوم به البورصة المصرية لتنمية الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أهمية أسواق رأس المال خلال الفترة المقبلة في ظل إقبال العالم على أدوات التمويل الأخضر والتمويل المبتكر لدفع أجندة التنمية المستدامة 2030، وسعي مصر للاستعانة بهذه النوعية من الأدوات التمويلية لتعزيز رؤيتها التنموية.

وذكرت الوزيرة، خلال مشاركتها في افتتاح جلسة تداول البورصة، أن أسواق المال تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل الشركات الكبيرة وكذلك الصغيرة والمتوسطة المقيدة، التي تمكنها من تمويل توسعاتها وزيادة حجم أعمالها وتعزيز فرص نموها.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن المشاركة في فعاليات الاحتفال بأسبوع المستثمر العالمي يعكس انخراط البورصة المتزايد في دعم وتعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي بالمسائل المتعلقة بسوق المال، كونه أحد أهم عناصر سلسلة القيمة التي تتبناها لتطوير وتنمية السوق المصري.

وكشف رئيس البورصة عن عدة مساعي تقوم بها الإدارة الحالية لعقد شراكات مع عدة وزارات معنية بالتعليم والثقافة، لتطوير وإنتاج محتوى تعليمي يسهم في نشر الثقافة المالية لكل الفئات وخاصة للأطفال من خلال محتوى قصصي درامي تفاعلي.

وتابع: "تؤمن الإدارة الحالية بأن عملية تعزيز الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية أحد أهم مستهدفات سلسلة القيمة التي تتبناها لتنمية وتطوير السوق، لرفع الكفاءة والتنافسية، عبر زيادة عدد الشركات المقيدة (جانب العرض)، وعدد المستثمرين (جانب الطلب)، وكذا تطوير منتجات وآليات مالية جديدة مع تحسين بيئة ممارسة أعمال التداول والقيد".

وذكر فريد أن استراتيجية تعزيز الثقافة المالية تتضمن عدة محاور أهمها تدريب موظفي العديد من الشركات، وتدريب طلاب الجامعات، وكذا تطوير منصات التواصل الاجتماعي، وتحديث كامل للموقع الإلكتروني، فضلا عن تدشين حملة إعلامية غير مسبوقة لنشر الوعي والمعرفة بأساسيات الاستثمار في البورصة.

وعلى هامش الاجتماع وقع رئيس البورصة بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة عين شمس، يقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلاب الجامعة بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الأوراق المالية، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية.

وسيتبع ذلك الاتفاق على تنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية حول الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية، بشكل نظري وكذلك عملي أيضاً، بحسب البيان.

وقال رئيس جامعة عين شمس إن البروتوكول يأتي امتدادًا للتعاون المستمر بين الجامعة والبورصة، مقدما الشكر للبورصة على دعمها لمشروعات الجامعة سواء في المجالات التعليمية أو البحثية وفي مراكز التميز.

وأضاف أن هذا البروتوكول يعد الثاني الذي يتم توقيعه بين الجامعة والبورصة المصرية، ويهدف إلى نشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية بين الطلاب وشباب الخريجين والباحثين.

وذكر المتيني أن المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم خاصة في ظل جائحة كورونا جعل من الواجب تلاحم قوى المجتمع المدني والمؤسسات الكبرى مثل البورصة مع مؤسسات التعليم لمواكبة التغيرات المستمرة.

وأوضح أن الجامعة بصدد افتتاح أكبر مركز للابتكار وريادة الأعمال (I Hub) في المنطقة العربية خلال الأيام القادمة بدعم من البنك المركزي المصري، مرحبا بالتعاون بين البورصة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

من جهتها، أشادت ناديني سوكومار، رئيسة الاتحاد العالمي للبورصات، بجهود إدارة البورصة المصرية في نشر الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي بأساسيات الاستثمار والادخار بسوق الأوراق المالية، موضحة أن نشر الثقافة المالية جزء أساسي من عمل البورصات لتمكين مختلف أنواع المستثمرين من المشاركة في النمو الاقتصادي للدول.

وتابعت: "لم يكن محو الأمية المالية أمرا اختياريا، نستثمر دوما في نشر الثقافة المالية لإيماننا بأهمية تحقيق النمو الشامل، والتمويلات التي تعتمد على الأسواق تسهم إلى حد بعيد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، فالثقافة المالية أمر عزيز جدا علينا نظرا لطبيعة صناعة الأوراق المالية التي تضع حماية المتعاملين في قلب اهتماماتها".

وقال مارتن مولوني، الأمين العام لمنظمة IOSCO، إن "تعزيز ونشر الثقافة المالية يعتبر لاعبا رئيسيا في مسارات عمل المنظمة المختلفة، فهو حجر زاوية وسنعمل دوما على تصميم برامج لرفع وعي المتعاملين كعامل رئيسي في ضمان حمايتهم".