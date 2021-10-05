تعرف على أسماء المرشحين لانتخابات غرفة الصناعات الكيماوية

كتبت- شيرين صلاح:

وصل عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية لـ 17 مرشحًا في انتخابات الغرفة للدورة 2021-2025.

ويبلغ عدد مجلس إدارة الغرفة 15 عضوًا منهم 12 عضوًا بالانتخاب و3 أعضاء بالتعيين.

تنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هم منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وتتضمن قائمة المرشحين على 4 مرشحين على فئة المنشآت الكبيرة وهم، دكتور شريف الجبلي شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، وصلاح الأكوح شركة بولي تك للبلاستيك، وعبد الله حلمي أبو عطية شركة أوميا ايجيبت للتعدين، وشريف الزيات شركة المتحدة للعبوات الزجاجية.

وتضمنت قائمة مرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 4 مرشحين، خالد أبو المكارم شركة مكارم تكس، ومحمد جمال محمد فتح الله شركة المصرية لصناعة الورق، ومحمد عامر شركة مصر الدولية لصناعة البلاستيك، وعبد الكريم الناتوت شركة الزينة لصناعة الورق الصحي.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 9 مرشحين، دكتور إيهاب فوزي شركة هوبك للثناعات المطاطية، وفارس على محمد على عمر شركة رايت ووتر، ومحمود علم الدين شركة فرونتال للمنطفات، ووليد هلال شركة الهلال والنجمة الذهبية الحديثة، ونادر عبد الهادي شركة تسنيم للصناعة، وأشرف على حين شركة إيزيس للغاوات الصناعية، وعلاء الدين شركة بيتروميكس، وحسام حجازي شركة حجازي باك لمواد التعبئة والتغليف، وغادة عبد الشافي الشركة المصرية للمنظفات الصناعية.

تعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لمصادر في اتحاد الصناعات فإن إجراء انتخابات غرف اتحاد الصناعات في نهاية الشهر الجاري، على أن تحدد كل غرفة يومين للانتخابات، ولم يعلن حتى الآن الموعد المحدد لانتخابات كل غرفة.