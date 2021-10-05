كم بلغت خسائر فيسبوك من تعطل خدماتها 6 ساعات؟

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسهم شركة فيسبوك تراجعا حادا خلال تعاملات جلسة أمس في البورصة الأمريكية بعد تعطل خدماتها على منصاتها المختلفة للتواصل الاجتماعي والتي شملت فيسبوك، وماسنجر، وواتساب، وانستجرام حوالي 6 ساعات أمس.

وانخفض سعر سهم فيسبوك بنسبة 4.9% خلال جلسة أمس ليصل إلى مستوى 326.23 دولار في ختام الجلسة فاقدا نحو 16.78 دولار من قيمته، لتبلغ خسائر القيمة السوقية للشركة نحو 47 مليار دولار.

وخسر رجل الأعمال الأمريكي مارك زوكربيرج 6.1 مليار دولار من ثروته خلال تعاملات أمس بعد تراجع أسهم الشركة لتصل إلى 122 مليار دولار متراجعا إلى المركز الخامس في قائمة أغنياء العالم (من المركز الرابع)، بحسب شبكة بلومبرج.

وتعطلت خدمات المنصات التابعة لشركة فيسبوك بشكل مفاجئ أمس لمدة 6 ساعات حول العالم وهو ما يعد أطول انقطاع في تاريخها والذي شمل فيسبوك وماسنجر وواتساب وإنستجرام، وسط تكهنات مختلفة بشأن سبب التوقف واللجوء لمنصات أخرى من أجل تسيير الأعمال واستكمال عمليات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وتليجرام وغيرها.

وقبل عودة الخدمة تقدمت الشركة باعتذار للمستخدمين على حسابها على موقع تويتر مؤكدة أنها تعمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وشمل التعطل الذي حدث أمس الاثنين، خدمات الشركة على مستوى العالم، بالإضافة إلى مواقع أمازون وجوجل.

ولا يعد تعطل الخدمة هو السبب الوحيد وراء التراجع الحاد في سهم الشركة خلال تعاملات أمس، حيث تواجه الشركة انتقادات واتهامات بالاحتكار، وأيضا اتهامات من الموظفة السابقة في الشركة فرانسيس هاوجين بأنها تسعى إلى المكسب كأولوية على حساب الصالح العام.

وقبل مغادرتها الشركة في مايو الماضي، أخذت مهندسة البيانات هاوجين معها مستندات داخلية للشركة وأرسلتها خصوصاً إلى صحيفة "وول ستريت جورنال"، والتي تتضمن نفس المعنى بأن المنصة تفضل الربح المادي على سلامة المستخدمين.

ووجه البيت الأبيض أمس انتقادات عنيفة لوسائل التواصل الاجتماعي بشكلها الحالي، حيث أشار إلى أنها أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها، وأنها بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية.

ورغم ذلك شهدت تعاملات ما بعد الإغلاق إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركة بنحو 4.72 دولار بنسبة 1.45%، وهو ما يشير إلى ارتفاع متوقع للسهم خلال الجلسة الرئيسية اليوم في البورصة الأمريكية.