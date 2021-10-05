مواد البناء: استقرار أسعار الحديد وارتفاع طفيف لأسعار الأسمنت في بداية أكتوبر

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار حديد التسليح بالمصانع شهدت استقرارا، بينما شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا طفيفا في بداية شهر أكتوبر الجاري.

واستقرت أسعار حديد التسليح بالمصانع مع بداية الشهر الجاري، على الرغم من تراجع سعر الخام في البورصات العالمية خلال الأيام الماضية.

وتراجع سعر طن خام الحديد بالبورصات العالمية بشكل مفاجئ إلى أقل من 100 دولار للطن، حيث أدت تحركات الصين لتنظيف قطاعها الصناعي الملوث إلى هبوط المعدن بشكل كبير، وفقا لوكالة بلومبرج.

وقالت الوكالة، إن أسعار الخام تراجعت بأكثر من النصف، منذ أن بلغت ذروتها التي حققتها خلال مايو الماضي.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر طن الحديد بالسوق المحلي حاليا يتراوح بين 13800 و14600 جنيه، وسعر الطن بالأسواق للمستهلك يتراوح بين 14200 و14800 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وفي المقابل ارتفع سعر طن الأسمنت بمعظم الشركات مع بداية الشهر الجديد بشكل طفيف بين 10 جنيهات و20 جنيهًا للطن.

ويتراوح سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 800 جنيه و950 جنيهًا، وسعر الطن للمستهلك بالأسواق بين ألف و1100 جنيه، بحسب الزيني.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأعلن جهاز حماية المنافسة قرارا خلال يوليو الماضي بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

وبحسب أحمد الزيني، تتسم سوق مواد البناء بحالة من الركود منذ عدة أشهر.