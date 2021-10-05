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تعرف على أسماء المرشحين لانتخابات غرفة الصناعات النسيجية

11:03 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
تعرف على أسماء المرشحين لانتخابات غرفة الصناعات النسيجية

غرفة الصناعات النسيجية

كتبت- شيرين صلاح:

سجل عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية 11 مرشحًا في انتخابات الغرفة للدورة 2021-2025.

ويبلغ عدد مجلس إدارة الغرفة 15 عضوًا منهم 12 عضوًا بالانتخاب و3 أعضاء بالتعيين.

تنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هم منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وتتضمن قائمة المرشحين على 4 مرشحين على فئة المنشآت الكبيرة وهم، محمد المرشدي شركة المرشدي للغزل والنسيج، ومحمد أبو الفتوح شركة الشرق المصرية لصناعة المنسوجات، ومحمود محمد محمد الفوطي شركة فوطيتكس للصناعات النسيجية، وسمير سامي رياض عياد شركة الصباغة والمنسوجات المصرية.

وتضمنت قائمة مرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 4 مرشحين، سيد البرهمتوشي مصنع انترناشونال تكستيل لصاحبها سيد محمود عطية البرهمتوشي، وعبد الغني عامر شركة الشرق الأسوط لصناعة الملابس الجاهزة والنسيج، وإسلام حمدي حمدي أبو العنين مصنع الرحاب للملابس الجاهزة والاستيراد والتصدير، ومحمود الشامي شركة نيوترند للصناعات النسيجية.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 3 مرشحين، أحمد الشعراوي مصنع فوكس لصناعة الملابس الرياضية، وعيسى الفقي مصنع الأمام للنسيج، ومحمد نجيب شركة التضامن الأخوي للمنسوجات الحديثة.

تعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لمصادر في اتحاد الصناعات فإن إجراء انتخابات غرف اتحاد الصناعات في نهاية الشهر الجاري، على أن تحدد كل غرفة يومين للانتخابات، ولم يعلن حتى الآن الموعد المحدد لانتخابات كل غرفة.

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