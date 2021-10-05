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البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:28 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.14% إلى مستوى 10441 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.13%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس بنسبة 0.59% إلى مستوى 10427 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

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