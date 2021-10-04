بيان من تنظيم الاتصالات عن انقطاع الفيسبوك في مصر

كتب _ علاء حجاج

علق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، اليوم الاثنين، على العطل الفنى الذى تسبب فى تعطل تطبيقات شركة "فيسبوك".

وقال تنظيم الاتصالات في بيان له : "واجه اليوم مستخدمى خدمات الإنترنت عطلًا مفاجئًا وانقطاع بخدمات التطبيقات الرئيسية لشركة فيسبوك (فيسبوك – ووتس اب – ومسنجر – انستجرام) وذلك بالساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وقد أعلنت شركة فيسبوك أن تأثر الخدمة الخاصة بتطبيقاتها قد حدث نتيجة لأعطال فى الخوادم الخاصة بها على مستوى العالم وجار العمل على حلها، حيث تسبب العطل فى مواجهة المستخدمين لمشكلات فى فتح واستخدام التطبيقات أو إرسال واستقبال الرسائل الخاصة بها وذلك على مستوى العالم وليس دولة بعينها.

وتابع البيان : "هذا ويقوم فريق متخصص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمتابعة المشكلة بشكل لحظى على المستوى الدولى ودراسة مدى تأثيرها على الخدمات بالسوق المصرى".