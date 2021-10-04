18 مرشحًا على مقاعد مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري

كتبت- شيرين صلاح:

بلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري 18 مرشحًا في انتخابات الغرفة للدورة 2021-2025.

ويبلغ عدد مجلس إدارة الغرفة 15 عضوًا منهم 12 عضوًا بالانتخاب و3 أعضاء بالتعيين.

وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هم منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وتتضمن قائمة المرشحين على 5 مرشحين على فئة المنشآت الكبيرة وهم، المهندس طارق شكري شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني، وعبير عصام شركة عمار اي أم اي ار، وأمجد حسنين شركة التعمير والاسكان للاستثمار العقاري، ومحمد العسال شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، ومحمد الشناوي شركة إعمار مصر للتنمية.

وتضمنت قائمة مرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 5 مرشحين، طارق الجمال شركة ريدمون للتطوير العقاري، وهاني العسال شركة مصر ايطاليا للتنمية العمرانية، باسل شعيرة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، محمود إبراهيم عربية للاستثمار والتطوير العقاري، ومحمد البستاني شركة البستاني للاستثمار العقاري.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 8 مرشحين، محمد راشد شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري، وائل رمضان شركة سنترو للاستثمار العقاري، وأمل عبد الواحد شركة ريدكون للمباني الادارية، وأحمد رضا شركة عربية بلو سكاي للتنمية السياحية، وحسن جودة شركة بنيان للتشيد، و محمد فريد شركة فريد للتطوير العقاري، وياسر حلمي شركة بناء مصر، وسيد الشهاب شركة اب ترن للاستثمار العقاري والتطوير العمراني.

وتعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لمصادر في اتحاد الصناعات فإن إجراء انتخابات غرف اتحاد الصناعات في نهاية الشهر الجاري، على أن تحدد كل غرفة يومين للانتخابات، ولم يعلن حتى الآن الموعد المحدد لانتخابات كل غرفة.