تعرف على المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة

03:44 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
تعرف على المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة

غرفة صناعة الملابس الجاهزة

كتبت- شيرين صلاح:

بلغ عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات غرفة صناعة الملابس الجاهزة 12 مرشحًا، في الانتخابات التي ستجري لاختيار مجلس إدارة الغرفة للدورة 2021-2025.

ويبلغ عدد مجلس إدارة الغرفة 15 عضوًا منهم 12 عضوًا بالانتخاب و3 أعضاء بالتعيين.

وقالت مصادر إن المرشحين سيفوزون بالتزكية نظرًا لعدم وجود منافسين أمامهم.

وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هم منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وتتضمن قائمة المرشحين على 4 مرشحين على فئة المنشآت الكبيرة وهم، فاضل مرزوق شركة جيزة للغزل والنسيج، وحمدي الطباخ شركة مصر إسبانيا للبطاطين والمنسوجات، وحسام الدين حسن حسن جبر شركة لوتس للملابس الجاهزة، وناجي سمير شركة دايس للملابس الجاهزة.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 4 مرشحين، وهم وليد الكفراوي شركة زهرة المحلة للنسيج والصباغة، وهاني سلام شركة سلامتس، ومحمد عبد السلام شركة الحبيبة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، ومحمد الصياد شركة تريكو الصياد.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 4 مرشحين، إيهاب العسكري شركة العسكري دوت جينز، وبهية نظيم شركة المصرية للتطريز والملابس- نيللي تكس، وسامر سمير سامي رياض شركة طيبة للصناعات النسيجية، وأحمد فوزي أحمد عبد الوهاب شركة جولدن لاينز

وتعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لمصادر في اتحاد الصناعات فإن إجراء انتخابات غرف اتحاد الصناعات في نهاية الشهر الجاري، على أن تحدد كل غرفة يومين للانتخابات، ولم يعلن حتى الآن الموعد المحدد لانتخابات كل غرفة.

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