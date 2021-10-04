هيرميس تطلق شراكة مع مايكروسوفت لتسريع التحول الرقمي في الشركة

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، في بيان لها اليوم الاثنين، إطلاق شراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت في مجال الحوسبة السحابية التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي للشركة وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية.

وقالت هيرميس إنه من هذا المنطلق ستتعاون الشركتان على اغتنام الفرص لاكتشاف أفضل نماذج التشغيل لتجاوز التحديات التي يمكن أن تواجهها شركات الخدمات المالية، وستمكن هذه الشراكة المجموعة المالية هيرميس من تنمية عملية تحديث البيئة التقنية لديها لتعزيز تجربة العملاء والموظفين ومطوري تكنولوجيا المعلومات.

كما ستعمل الشركتان على تكوين خارطة طريق آمنة وقوية للتحول الرقمي تتماشى مع الاستراتيجية الرقمية لهيرميس مما سينتج عنه بيئة معلومات حديثة وأكثر مرونة تساهم في زيادة إنتاجية الموظفين؛ وتعزيز كفاءة المطورين، بحسب الشركة.

وذكرت الشركة أن ذلك يسهم أيضا في الارتقاء بمستوى خدمة العملاء من خلال استخدام حلول تحليل البيانات مما يساعد في تلبية تطلعات العملاء بفعالية وتسهيل عملية التواصل معهم.

وقال محمد وكيل، رئيس العمليات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة: "تأتي الشراكة مع مايكروسوفت في وقت نتطلع فيه إلى تعزيز التزامنا بالاستدامة حيث نستثمر أكثر في الحلول السحابية التي تساعدنا على تحقيق كفاءة عملياتنا من حيث التكلفة، وبالتالي تعزيز قابلية التوسع كجزء من سعينا نحو التحول الرقمي".

وأضاف: "هذا التعاون سيمكننا أيضًا من ضمان زيادة القدرة التنافسية للشركة وتعزيز الابتكار، سواءً كان ذلك لتوسيع النطاق ليصبح شاملاً متكاملاً، أو لتقليل وقت التنفيذ في السوق، أو لخلق مرونة في العمل، أو لاتخاذ القرارات المبنية على البيانات العلمية للتمكن من تلبية احتياجات العملاء".

وقال محمد فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة: "من خلال شراكتنا مع مايكروسوفت، سنتمكن من إنشاء منصة آمنة تدعم استراتيجية التحول السحابي، مما يسمح لتقديم تجربة مميزة لعملائنا، وتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز إنتاجية الموظفين، فضلًا عن تطوير مجموعة تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة الخاصة بنا".

وقالت ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر: "نأمل من خلال هذه الشراكة أن نساهم في دعم مستقبل المجموعة المالية هيرميس الرقمي بما يواكب رؤيتها ويتماشى مع التطورات في قطاع المؤسسات المالية. ونحن ملتزمون بتقديم أحدث الابتكارات لهيرميس لبناء منصة رقمية حديثة وواسعة النطاق تعزز المرونة والابتكار وتؤكد تفوق المجموعة وريادتها محلياً وعالمياً".

وتأسست المجموعة المالية هيرميس في عام 1984، حيث تعد حاليا إحدى أكبر شركات الخدمات المالية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتمتد فروعها في 13 دولة في أربع قارات، وتغطي 75 من الأسواق العالمية الأكثر جذبًا للمستثمرين.