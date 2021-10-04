"تنمية المشروعات": خدمات مجانية وتصميم مواقع إلكترونية بمعرض "تراثنا"

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إنه سيقدم خدمات تسويقية متنوعة ومجانا لأصحاب المشروعات الصغيرة ضمن فعاليات معرض "تراثنا" لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية الذى ينظمه الجهاز تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأضاف الجهاز، في بيان له اليوم الاثنين، أنه سيقدم هذه الخدمات من خلال وحدة متخصصة لتطوير الأعمال تضم عددا من الخبراء والمتخصصين لمساعدة أصحاب المشروعات من المشاركين أو الزائرين للمعرض في تسويق منتجاتهم بشكل احترافي.

وأوضح الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية، أن كافة الخدمات التي تقدمها وحدة تطوير المشروعات الصغيرة مجانية وبهدف مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على تسويق منتجاتهم بطرق حديثة ومبتكرة.

وذكر أن من بين هذه الخدمات وضع علامات تجارية مناسبة للمشروعات والترويج لمنتجاتها عن طريق (التصوير الاحترافي للمنتجات / تصميم مواقع إلكترونية / تصميم الجرافيك) بجانب الخدمات الاستشارية في مجال تنمية الأعمال والتسويق والتصدير.

وأشار عباس إلى أن من بين هذه الخدمات أيضا تعليم أصحاب هذه المشروعات أسس تصوير المنتجات باستخدام الهاتف المحمول، وآليات التسويق الإلكتروني، والاشتراك في منصة المشروعات، والتعريف بأنشطة الجهاز المالية وغير المالية، والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد.

وأكد أن الخدمات التي تقدمها هذه الوحدة تأتي في إطار توسع الجهاز في دعم أصحاب المشروعات فنيا، حيث يتم حاليا التخطيط للوصول لأصحاب المشروعات في أماكن تواجدهم بجميع محافظات الجمهورية من خلال وحدة متنقلة لتطوير المشروعات الصغيرة تابعة للجهاز، تقدم لأصحاب المشروعات خدمات متخصصة تساعدهم على تسويق منتجاتهم بشكل احترافي.

ووفقا للبيان، يتعاون جهاز تنمية المشروعات مع عدد من الجهات المانحة لتقديم هذه الخدمات خلال الدورة الحالية من معرض "تراثنا"، وهي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والسفارة الكندية في القاهرة.

وقال الجهاز إن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر بين الجهاز والجهات الدولية المعنية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية والتنافسية.