وزير الطاقة اللبناني في القاهرة للتوصل لصيغة عقد استيراد الغاز المصري

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كتب- مصطفى عيد:

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني والوفد المرافق له، والذي يزور القاهرة حاليا في أول زيارة له خارج لبنان عقب تكليفه مؤخرا بمهام وزارة الطاقة في الحكومة اللبنانية الجديدة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقال الملا إن جلسة المباحثات المشتركة شملت استعراض ومتابعة الإجراءات الخاصة لسرعة وصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا في إطار ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بالأردن.

وأضاف أن التعاون بين البلدين هدفه استراتيجي أكثر منه تجاري في إطار دعم مصر للبنان الشقيق وإسهاما في حل مشكلة الطاقة لديه ودعم استقرار الدولة اللبنانية.

وأعرب وزير الطاقة اللبناني عن امتنانه وتقديره للدور المصري لمساعدة ودعم لبنان، مشيرا إلى أن إمداد الغاز الطبيعي المصري يمثل علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة باعتباره حجر الأساس في المساهمة بحل مشكلة الطاقة بلبنان.

وسيتم عقد اجتماع موسع بين وفدي البلدين للتوصل لصيغة نهائية للتعاقد، بحسب البيان.

حضر جلسة المباحثات كل من الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ونائبه للعمليات المهندس يس أحمد، وأسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني.

ومن الجانب اللبناني المهندسة أورور الفيغالي مدير عام النفط بوزارة الطاقة اللبنانية، والمهندس كمال حايك رئيس مؤسسة الكهرباء اللبنانية، وعدد من المسئولين التنفيذيين.