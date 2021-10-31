47 % زيادة في قيمة صادرات قطاع الطباعة والتغليف خلال 9 أشهر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع حجم صادرات المجلس التصديري للطباعة والتغليف بنسبة بلغت 47% خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب ما قاله نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف في بيان للمجلس اليوم الأحد، ارتفعت قيمة صادرات القطاع إلى 690 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 468 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف إلياس أن أهم الدول المستوردة من مصر خلال أول 9 أشهر من عام 2021 تضمنت السودان بقيمة بلغت 91 مليون دولار، تليها ليبيا بقيمة 53 مليون دولار، تليها بريطانيا وشمال إيرلندا بقيمة 50 مليون دولار.

وجاءت بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة واردات 45 مليون دولار، ثم كينيا بقيمة بلغت 41 مليون دولار، تلتها إيطاليا بقيمة 39 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة بلغت 35 مليون دولار، والمغرب بقيمة بلغت 30 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة بلغت 24 مليون دولار، والجزائر بقيمة بلغت 19 مليون دولار.

وجاءت بعد ذلك فرنسا بقيمة بلغت 14 مليون دولار، ولبنان بقيمة بلغت 13 مليون دولار، وفلسطين بقيمة بلغت 11 مليون دولار، ثم سوريا بقيمة بلغت 10 ملايين دولار.

وقال أحمد جابر، وكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن قيمة صادرات قطاع التغليف وحده ارتفعت بنسبة بلغت 54% خلال أول 9 أشهر من 2021، حيث بلغت 441 مليون دولار مقابل 286 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

كما زادت صادرات قطاع الورق بنسبة بلغت 36%، حيث بلغت في أول 9 أشهر من العام الحالي 236 مليون دولار مقابل 173 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقا لقول جابر.

وأضاف جابر أن قيمة صادرات قطاع الطباعة والكتب ارتفعت بنسبة بلغت 45% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، حيث بلغت 12 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2020.