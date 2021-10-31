غادة والي ووفد من الأمم المتحدة يزورون الجناح المصري بإكسبو 2020 بدبي

بحضور رئيس الوزراء وحفل لـ عمرو دياب.. مصر تحتفل باليوم الوطني في

القاهرة- مصراوي:

زارت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر الأمم المتحدة في فيينا، الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 بدبي، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

وكان في استقبال والي الوزير مفوض تجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي ونائب المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020، حيث رافقها خلال جولتها بالجناح مع وفد من الأمم المتحدة.

وعبرت والي عن فخرها واعتزازها بهذا المستوى الرائع للجناح المصري، والذي يعكس عظمة مصر ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت والي إن هذه المشاركة المتميزة لمصر تؤكد أهمية دور ومكانة مصر كلاعب رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.