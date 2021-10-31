غرفة الملابس الجاهزة: "ارتفاع محدود" بأسعار الملابس بعد زيادة الغاز

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، لمصراوي، إن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع سينعكس على أسعار المنتج النهائي بالأسواق بالزيادة، ولكنها ستكون مقبولة وليست كبيرة.

وأضاف عبد السلام أن أسعار الطاقة العالمية ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الزيادة الحالية لأسعار الغاز على المصانع أمر طبيعي.

ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، قرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمن أن يصبح السعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود (بدلا من 4.5 دولار).

كما يحدد القرار سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار (بدلا من 4.5 دولار)، وفقا للقرار.

وتشهد الأسعار العالمية للغاز الطبيعي قفزات قياسية هذا العام بسبب أزمة نقص الإمدادات، وزيادة الطلب مقارنة بالمعروض.

وذكر عبد السلام أن زيادة الطاقة العالمية ستؤثر على جميع الصناعات على مستوى العالم أيضا.

وكانت قفزة الأسعار العالمية للغاز أسهمت في زيادة صادرات مصر من المواد البترولية بنسبة 33.8% إلى 1.819 مليار دولار في الربع الأول من 2021 مقابل 1.359 مليار دولار خلال نفس الربع لعام 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.