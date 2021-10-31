تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.75%، إلى مستوى 11420 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 29.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 9.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 38.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 1.25%، إلى مستوى 11507 نقطة.