Masrawy logo white

كم زادت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم منذ بداية العام؟ (إنفوجرافيك تفاعلي)

12:08 م الأحد 31 أكتوبر 2021
كم زادت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم منذ بداية العام؟ (إنفوجرافيك تفاعلي)

دولار

كتب- مصطفى عيد:

قفزت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 36.3% مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2020، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

وبحسب بيانات الشبكة، ارتفع مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 405.9 مليار دولار لتصل إلى تريليون و525 مليار دولار.

ويعني ذلك، وبحسب تحليل مصراوي، أن مجموع ثروات العشرة ارتفعت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر فقط بنحو 103.6 مليار دولار، حيث زادت ثروات عدد منهم في مقابل تراجع ثروات بعضهم خلال الشهرين مقارنة بما كانت عليه في نهاية أغسطس الماضي.

وقفزت ثروة أغنى رجل في العالم إيلون ماسك خلال الشهرين الأخيرين بنحو 112 مليار دولار لتصل إلى 311 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول 10 أشهر من عام 2021، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

دولار أغنى 10 أشخاص في العالم ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم ثروات

الخبر التالى:

بعد تراجعها أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
948

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

390

متعافون اليوم

330084

إجمالي الإصابات

18592

إجمالي الوفيات

277623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا