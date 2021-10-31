كم زادت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم منذ بداية العام؟ (إنفوجرافيك تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

قفزت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 36.3% مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2020، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

وبحسب بيانات الشبكة، ارتفع مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 405.9 مليار دولار لتصل إلى تريليون و525 مليار دولار.

ويعني ذلك، وبحسب تحليل مصراوي، أن مجموع ثروات العشرة ارتفعت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر فقط بنحو 103.6 مليار دولار، حيث زادت ثروات عدد منهم في مقابل تراجع ثروات بعضهم خلال الشهرين مقارنة بما كانت عليه في نهاية أغسطس الماضي.

وقفزت ثروة أغنى رجل في العالم إيلون ماسك خلال الشهرين الأخيرين بنحو 112 مليار دولار لتصل إلى 311 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول 10 أشهر من عام 2021، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.