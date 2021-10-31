تنمية المشروعات: ضخ 65 مليون جنيه في 5 محافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس مجدي عبد الله، مدير المنطقة الثالثة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ نحو 65 مليون جنيه بالقرى والمراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري في محافظات الشرقية والغربية والمنوفية ودمياط والدقهلية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الأحد، أضاف عبد الله أن هذه المبالغ مولت حوالي ألفين مشروع صغير ومتناهي الصغر، وأتاحت ما يزيد على 4 آلاف فرصة عمل في المحافظات الخمسة.

وقال إيهاب حجازي، مدير فرع الجهاز بالمنوفية، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمحافظة المنوفية تستهدف مركزي أشمون والشهداء ويضم المركزان 81 قرية.

وأضاف أن التمويلات المقدمة من الجهاز منذ بداية عام 2021 وحتى سبتمبر نفذت حوالي 520 مشروعا، وأتاحت حوالي 1023 فرصة عمل لأبناء المركزين المستهدفين.

وفى مجال الخدمات غير التمويلية، أشار حجازي إلى أن فرع الجهاز بالمحافظة نظم عددا من ورش العمل للتعريف بالمزايا والتسهيلات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد لأصحاب المشروعات، كما أصدر الفرع كذلك حوالي 60 ترخيصا مؤقتا، وتم توفيق أوضاع 19 مشروع وإصدار 85 شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات بالقرى المستهدفة من المبادرة.

وينظم فرع الجهاز بالمنوفية مجموعة من الدورات التدريبية لسيدات وفتيات مركزي الشهداء وأشمون لتعريفهن بالخطوات الأساسية لإقامة مشروعات خاصة بهن وكيفية حصولهن على التمويل المناسب والأنشطة التي يمكن تنفيذها، وفقا للبيان.

كما ينظم الفرع دورات تدريبية متخصصة تحت عنوان "سيدات الأعمال يمضين قدما" لتأهيل السيدات من أصحاب المشروعات القائمة لتأهيلهن وتطوير قدراتهن مما يمكنهن من التوسع في تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وتعظيم أرباحهن من خلال مساعدتهن في تسويق منتجاتهن.

ووجه مدير الفرع الدعوة للسيدات من محافظة المنوفية للتوجه إلى مقر فرع الجهاز في شارع مصطفى كامل برج تبارك بشبين الكوم للتسجيل والالتحاق بهذه الدورات التدريبية.

وأوضح أنه تم في نفس الإطار تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لريادة الأعمال تحت عنوان "ابدأ مشروعك " لعدد من طلبة الجامعات بمحافظة المنوفية تعرف خلالها المتدربون على كيفية إقامة المشروعات ووضع خطة المشروع وإعداد دراسات الجدوى ودراسة السوق وحساب الفجوة التسويقية.