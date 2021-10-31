538 مليون دولار تمويلات لتنفيذ مشروعات لتحقيق الأمن الغذائي

كتب مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قضية الأمن الغذائي أضحت على رأس أولويات كافة دول العالم، لاسيما عقب جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد، فضلا عن التغيرات المناخية التي تنعكس تداعياتها السلبية مثل الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة على إنتاجية المحاصيل وهو ما يهدد في النهاية الأمن الغذائي.

جاء ذلك، خلال حفل وضع حجر أساس صومعة حبوب ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن، بمشاركة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والممولة من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بقيمة 14 مليون دولار.

وأوضحت "المشاط"، أنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي، بلغت التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار.

وفصلت وزيرة التعاون الدولي، التمويلات حيث أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة منحة بقيمة 300 مليون دولار، لتدشين 25 صومعة.

وأتاح شركاء التنمية (الصندوق السعودي للتنمية وفرنسا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية)، تمويلات بقيمة 129 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها تدشين 10 صوامع تخزين، وتنفيذ مشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بجانب تنفيذ الصومعة التي تم وضع حجر الأساس الخاص بها اليوم، بحسب المشاط.

بجانب ذلك فإن الوكالة الفرنسية للتنمية توفر 109 مليون دولار، تنفذ من خلاله الدولة مشروع استرشادي لتجارة الجملة بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، حيث يعد مشروعًا رائدًا لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية والسلع الغذائية بالأسكندرية.

ويذكرأن صندوق الأوبك للتنمية الدولية، يعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية للدولة المصرية، حيث ترتكز مجالات التعاون المشترك علي أبعاد رؤية الدولة التنموية مصر 2030، وذلك من خلال توفير سبل التمويل لمختلف المشروعات التنموية التي تعتزم الدولة إقامتها في كافة القطاعات الخدمية والإقتصادية، وتقدر قيمة التمويلات الإنمائية 562 مليون دولار.