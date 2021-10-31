البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.78%، إلى مستوى 11417 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.66%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 1.25%، إلى مستوى 11507 نقطة.