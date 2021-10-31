البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.78%، إلى مستوى 11417 نقطة.
وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.66%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 1.25%، إلى مستوى 11507 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان