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البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:20 ص الأحد 31 أكتوبر 2021
البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.78%، إلى مستوى 11417 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.66%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 1.25%، إلى مستوى 11507 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI اسهم البورصة

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