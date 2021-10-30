وزيرة الصناعة: مشاركة مصر في "إكسبو 2020 دبي" هي الأكبر على مدار تاريخه

القاهرة - مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المشاركة المصرية في "إكسبو 2020 دبي" تعد المشاركة الأكبر والأبرز للمشاركات المصرية في الإكسبو على مدار تاريخه.

وأضافت في بيان اليوم السبت، أن هذه المشاركة تركز على إبراز الهوية الوطنية المصرية التي صنعت التاريخ وتستعرض الحاضر وتشكل أساس لمستقبل مشرق، فرسالة مصر أنها دولة سلام تتكامل مع دول العالم من خلال مبادراتها التنموية العملاقة على النطاق الاقليمي العربي والافريقي والنطاق الدولي أيضا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا الحدث العالمي يمثل فرصة عظيمة ليرى العالم مصر المستقبل وما يحدث على أرضها الآن من تنمية ومشروعات عملاقة وإنجازات لتخطو خطوات حثيثة نحو الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك فى سياق التصريحات التى أدلت بها الوزيرة لوسائل الإعلام المشاركة بفعاليات اليوم الوطنى لمصر باكسبو 2020 دبي.

وأوضحت الوزيرة أن معرض إكسبو 2020 دبي يعد حدثاً فريداً من نوعه، واستكمالاً لمسيرة معارض إكسبو التي يتم تنظيمها منذ عام 1851 وكانت شاهدة على التطورات التي مر بها العالم، لافتةً إلى أن إكسبو يمثل فرصة متميزة لتعزيز العمل المشترك بين الدول، لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، ودفع الجهود المشتركة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الجناح المصري يعد أحد أهم الأجنحة المشاركة من حيث اقبال الزائرين حيث استقبل أكثر من 150 ألف زائر خلال الشهر الأول من افتتاح الإكسبو وذلك لتميزه باللمسة الحضارية والرؤية المستقبلية لمصر الحديثة.

وأوضحت إلى أن الجناح مجهز بأعلى التقنيات الحديثة والتي تستعرض مصر من خلال هويتها العريقة وتاريخها الممتد وصولا إلى الحاضر والمستقبل مستعرضا العديد من المشروعات العملاقة التي تحدث في مصر الآن مروراً بالبرامج التنموية في شتى المجالات وخاصة في مجال الصحة والشباب والرياضة والمرأة والتي تشكل أعمدة التقدم للدولة المصرية ووصولا للجمهورية الجديدة.

وتستعرض مصر إمكاناتها الاقتصادية والتنموية من خلال 113 فعالية تقام داخل الجناح تشمل شتى المجالات من طاقة ونقل واستثمار وبيئة وفضاء وبحث علمي وتعليم.