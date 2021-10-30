أسعار الذهب في مصر تواصل الهبوط خلال تعاملات السبت

كتبت دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، نتيجة انخفاض أسعاره عالميا، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، خلال تعاملات اليوم، 3 جنيهات مقابل أسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 779 جنيهًا مقابل 782 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 667 جنيهًا، وعيار 24 نحو 890 جنيه، وقيمة الذهب في الجنيه نحو 6232 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار المعدن الأصفر، بالأمس، إلى 1793 دولارا للأوقية.

وهبطت أسعار الذهب، مع صعود الدولار، في حين يتلمس المستثمرون المزيد من المؤشرات من اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية للفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على تقليص التحفيز الاقتصادي مع زيادة توقعات التضخم.

وخلال تعاملات أمس، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1791.81 للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1793.60 دولار للأونصة.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من نوفمبر.

ويؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار، مما يقلل الإقبال على الذهب.

وزاد مؤشر الدولار 0.2% لكنه يتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، خلال تعاملات الجمعة.

واليوم والغد هو عطلة رسمية للبورصات العالمية.