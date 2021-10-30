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تعرف على أسعار المأكولات البحرية والأسماك بسوق الجملة اليوم

11:13 ص السبت 30 أكتوبر 2021
تعرف على أسعار المأكولات البحرية والأسماك بسوق الجملة اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت، جنيها واحدا، ليتراوح اليوم بين 22 و26 جنيها، مقابل أسعار أمس الجمعة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

كما ظل سعر كيلو الكابوريا ثابتا خلال الأسبوع، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 30 و 60 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري بنحو 15 جنيها، ليتراوح اليوم بين 85 و165 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية السمك البلطي سوق العبور

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