نقوشات فرعونية ومدن ذكية.. كيف يبدو جناح مصر في إكسبو 2020 دبي؟ (صور)

كتبت-ياسمين سليم:

فتح الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 دبي، أبوابه للجمهور في الأول من أكتوبر الجاري، مع افتتاح المعرض رسميًا.

وشهد الجناح المصري إقبالًا كبيًرا من الزائرين منذ بداية افتتاح المعرض، بحسب ما ذكرته وزارة الصناعة والتجارة والصفحة الرسمية للمعرض على موقع فيسبوك.

تصميم الجناح

وتشارك مصر في إكسبو 2020 دبي بجناح مميز، ويقع في منطقة الفرص، وصممه المهندس المعماري، حازم حمادة، ويمتد على مساحة ألف متر مربع، وفقًا للموقع الرسمي للجناح.

ويزين الجناح من الخارج نقوشًا فرعونية، و صورة مجسمة للملك الذهبي توت عنخ آمون، ويتكون من 3 طوابق ويشكل المدخل الرئيسي للجناح بوابة ثلاثية الأضلاع تحاكي تصميم الأهرامات.

ويزين الجناح تابوتًا فرعونيًا أثريًا للكاهن بسماتيك، ويحظى بإقبال كبير من زوار المعرض.

ويعرض الجناح قصة مصر وتاريخها بكافة مراحله من الماضي إلى الحاضر والمستقبل، عبر شاشات عرض ذكية تقدم حكاية مشوقة للزائرين، كما يحتضن الجناح معرضًا خاصًا للنسخ الأثرية والحرف المصرية القديمة.

ويتضمن الجناح جزءًا يحكي عن المشروعات العملاقة في مصر مثل قناة السويس والمدن الذكية، بجانب جزء للتعريف بالمقاصد السياحية المصرية، وفقًا لموقع الجناح الرسمي.

ويمنح الجناح الفرصة للزائرين لاستكشاف الإنجازات الماضية والحالية من خلال جولة رقمية وتجربة ثلاثية الأبعاد للسفر عبر آلة الزمن إلى تاريخ مصر القديم.

ويضم الجناح "عين على مصر" وهي رحلة افتراضية عبر التليسكوب تأخذك في جولة مصورة لأبرز الأماكن التاريخية في مصر والمنتجعات السياحية الشهيرة.

ويضم الجناح بزارًا به هدايا تذكارية مصرية وفرعونية صنعت في مصر، لتباع في الجناح.

ويتوقع القائمون على الجناح أن يستقطب ما يقارب من 2.5 مليون زائر خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي الذي يمتد إلى 6 أشهر.

ويستضيف جناح مصر أكثر من 100 فعالية، تتنوع بين الصالونات الثقافية والندوات والجلسات النقاشية وورش العمل والفعاليات الموسيقية، وكلها تسلط الضوء على مساهمة مصر في إثراء المشهد الثقافي الدولي والعربي.