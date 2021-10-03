مبيعات أجنبية ومحلية تهبط بالبورصة 1.4% بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، لتراجع بنسبة 1.43% إلى مستوى 10336 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.64%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.53%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 9.1 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 6.1 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 15.2 مليون جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة الخميس الماضي على صعود بنسبة 1.21% إلى مستوى 10517 نقطة.