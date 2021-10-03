الصناعة: صرف 874.8 مليون جنيه من المساندة التصديرية ضمن مبادرة "السداد الفوري"

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن صندوق تنمية الصادرات أصدر 338 شهادة لعدد 456 شركة مصدرة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، بحسب بيان اليوم الأحد.

ووفقا للبيان، بلغ إجمالي المساندة التي تم صرفها 874.8 مليون جنيه، بصافي 785.5 مليون جنيه، بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية و مديونيات الغاز، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 1634 شركة.

وأوضحت الوزيرة، أن إتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة.

وأشارت إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

ومبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.