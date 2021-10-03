Masrawy logo white

الصناعة: صرف 874.8 مليون جنيه من المساندة التصديرية ضمن مبادرة "السداد الفوري"

12:48 م الأحد 03 أكتوبر 2021
الصناعة: صرف 874.8 مليون جنيه من المساندة التصديرية ضمن مبادرة "السداد الفوري"

وزيرة التجارة والصناعة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن صندوق تنمية الصادرات أصدر 338 شهادة لعدد 456 شركة مصدرة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، بحسب بيان اليوم الأحد.

ووفقا للبيان، بلغ إجمالي المساندة التي تم صرفها 874.8 مليون جنيه، بصافي 785.5 مليون جنيه، بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية و مديونيات الغاز، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 1634 شركة.

وأوضحت الوزيرة، أن إتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة.

وأشارت إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

ومبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مبادرة السداد الفوري صندوق تنمية الصادرات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
761

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

544

متعافون اليوم

306030

إجمالي الإصابات

17399

إجمالي الوفيات

258252

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا