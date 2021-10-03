الروبيكي تستقبل وفدًا من كلية القادة والأركان في زامبيا لمتابعة تطور صناعة الجلود

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استضافت مدينة الجلود بالروبيكي وفدا من كلية القادة والأركان الزامبية، بهدف الإطلاع على التجربة والخبرات المصرية في مجال دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية، وبحث سبل وإمكانيات الاستفادة منها في تطوير صناعة الجلود بدولة زامبيا.

ويضم الوفد 19 فردا برئاسة الجنرال العام موسوندا بوليا يرافقهم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية.

واستعرض المهندس محمود محرز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار المسئولة عن إدارة مدينة الجلود بالروبيكي خلال استقباله للوفد الزامبي استراتيجية الدولة ووزارة التجارة والصناعة لتحقيق التعاون المثمر والبناء مع دول قارة أفريقيا بصفة عامة ودولة زامبيا بصفة خاصة.

وأشار محرز إلى أن التوجيهات الرئاسية بنقل كافة مصانع الدباغة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى مدينة الروبيكي وبناء مائة مصنع كاملة بالمعدات للمنتجات النهائية، لإتاحة بيئة مواتية لاستقدام الماركات العالمية ودراسة نقل كل مصانع المنتجات الجلدية إلى مدينة الجلود بالروبيكي لتصبح مدينة متكاملة تضاهي المدن العالمية.

كما أشار إلى أن مراحل التصنيع بمدينة الروبيكى والتي تتضمن وحدات دباغة الجلود ووحدات الغراء منطقة المائة مصنع ومحطات المياه والصرف الصحي، لافتا إلى إمكانية التعاون مع دولة زامبيا للنهوض بقطاع الجلود بها .

وأشاد الجنرال موسوندا بوليا رئيس الوفد الزامبي بمدينة الجلود بالروبيكي وقطاع صناعة الجلود في مصر، معرباً عن أمله في أن تصل صناعة الجلود في دولة زامبيا لنفس مستوى الصناعة المصرية، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المصرية في هذا الصدد

وتضمنت الزيارة عرض تقديمي عن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي شمل كافة مراحل المشروع، وتم تقديم فيديو تعريفي بما كان عليه الوضع في منطقة مجرى العيون والوضع الآن في مدينة الجلود بالروبيكي، وتم أيضاً عمل زيارة ميدانية تفقدية للمشروع تضمنت 3 مدابغ متميزة.