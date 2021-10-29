وكالة رويترز: السعودية قد ترفع أسعار الخام الخفيف نهاية العام

القاهرة - وكالات:

نقلت وكالة رويترز عن مصادر تجارية، إن السعودية - أكبر مصدّر للنفط في العالم - قد ترفع أسعار الخام الخفيف إلى المشترين الآسيويين في ديسمبر، مدفوعة بانتعاش هوامش نواتج التقطير وعلاوات أسعار البيع الفوري لنفط الشرق الأوسط هذا الشهر.

وأجرت الوكالة مسحًا، بمشاركة 6 مصادر، قالوا إنه بعد خفض الأسعار على مدى شهرين متتاليين، قد ترفع شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف بما يتراوح بين 30 و90 سنتا في ديسمبر.

يأتي هذا فيما تزيد شركات التكرير الإنتاج لتلبية الطلب المرتفع فيما تخفف دول القيود المفروضة على التنقلات بسبب جائحة كوفيد-19 ويرتفع استهلاك الوقود في قطاع الطاقة وسط أزمة عالمية في الفحم والغاز الطبيعي.

لكن المشاركين في المسح أشاروا إلى ضبابية فيما يتعلق بالأسعار التي ستحددها أرامكو على أساس معادلتها الخاصة بالتسعير، إذ أنها خفضت الأسعار بقدر أكبر من المتوقع في الشهور الماضية للتشجيع على الشراء.

وقال أحدهم "في السابق كانت أسعار البيع الرسمية لديهم مرتفعة بشدة. لكن بعد عملية إعادة ضبط كبيرة، تبدو قيمة الخام السعودي أكثر تماشيا مع سعر البيع الفوري مجددا".

وعادة ما يدل التغير الشهري في هامش سعر الشهرين الأول والثالث لخام دبي، الخام القياسي للشرق الأوسط، على القدر الذي سترفع به السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف أو تخفضه.

واتسع الهامش هذا الشهر 86 سنتا في المتوسط للبرميل.

يذكر أن صافي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية، ارتفع في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2020، حيث بلغ متوسط أسعار النفط أكثر من 80 دولاراً للبرميل، ما عزز الأوضاع المالية للمملكة.

وبلغت الاحتياطيات النقدية 1.68 تريليون ريال (447.9 مليار دولار)، بارتفاع حوالي 2.5% مقارنة بشهر أغسطس، بحسب تقرير شهري للبنك المركزي أمس الخميس.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز ميزانيتها في عام 2022 حوالي 1.6% من الناتج الاقتصادي، وفقاً لتقديرات أولية. وتتوقع أن تجني إيرادات بقيمة 903 مليارات ريال، بزيادة 4.5% عن توقعات العام الماضي، بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وكانت أصول المملكة، عانت من انخفاض حاد العام الماضي وسط الوباء وتراجع أسعار النفط الخام.