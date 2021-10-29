زيادة الخامات ترفع أسعار الملابس الشتوي 20% هذا العام بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمود الداعور عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الملابس الشتوي ارتفعت 20% هذا العام بالأسواق.

وأرجع الداعور، ارتفاع الأسعار هذا العام إلى ارتفاع أسعار الخامات بنسبة تتراوح بين 30 و40%، بالإضافة إلى تراجع المعروض من الخامات بسبب أزمة سلاسل التوريد العالمية.

وأضاف الداعور، أن الموجود بالأسواق حاليا ما بين ملابس تم إنتاجها هذا العام وقطع موجودة في المخازن لدى التجار منذ عامين.

وبحسب عضو شعبة الملابس، فإن وجود موديلات ملابس منذ عامين لدى التجار في المخازن منعت حدوث زيادة أكبر من الزيادة الحالية بالأسعار هذا العام.

وقال الداعور، إن العامين الماضيين كان هناك تراجع كبير في حركة البيع والشراء بمحلات الملابس بسبب جائحة كورونا.

وذكر الداعور، أن الزيادة الحالية هذا الموسم في أسعار الملابس لا تساوي الارتفاعات في التكلفة الكلية للمنتج على المصنع.

وأشار الداعور إلى أنه في حالة عدم وجود مخزون لدى التجار وتراجع القوة الشرائية للمواطن، لكانت أسعار الملابس ارتفعت بمتوسط 60% هذا العام بالمحلات بعد زيادة الخامات.

وأوضح الداعور، أن الأسعار الملابس بالمواسم لا تتحد فقط بحسب أسعار الخامات، تتحدد بالتكلفة الكلية على المصنع من كهرباء وأجرة عمال وخامات وتغليف المنتج.

ووفقا لقول عضو شعبة الملابس، فإن السوق حاليا يعاني من حالة ركود في حركة البيع والشراء.

وعن حالة مبيعات المحلات في ظل ارتفاع الأسعار قال الداعور، إن مبيعات موسم الشتاء يبدأ تحديدها في منتصف نوفمبر مع بداية برودة الجو "إذا كان الموسم في إقبال وحركة بيع وشراء أم لا".