ماذا يعني تغيير اسم "فيسبوك" إلى "ميتا"؟

أعلن مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي العملاق، "فيسبوك" عن تغيير اسم شركته، إلى "ميتا" (Meta)، في خطوة تأخذ شركته نحو عالم جديد للتواصل الاجتماعي.

وسيظل اسم تطبيق "فيسبوك" كما هو دون تغيير، لكنه اسم الشركة الأم هو الذي أصبح "ميتا"، وذلك على غرار موقع "جوجل" الذي يعود إلى شركتها الأم "ألفا بت".

وتضم مجموعة التواصل الاجتماعي التابعة لمارك زوكربيرغ، كل من فيسبوك وإنستغرام وواتس اب.

ماذا يعني اسم "ميتا"؟

هذا الاسم مأخوذ، من تقنية جديدة تعمل عليها فيسبوك اسمها "ميتافيرس" (metaverse) والتي ستغير شكل مواقع التواصل الاجتماعي في المستقبل من أجل مزيد من التواصل بين المستخدمين.

"الميتافيرس" تقنية تثير ضجة كبيرة حاليا في وادي السيلكون بين شركات التكنولوجيا العملاقة، حيث أنها تقوم على فكرة أن المستخدمين سيعيشون، ويعملون، ويمارسون الرياضة داخل عالم افتراضي، وذلك عبر استخدام تقنيات الواقع المعزز، واستخدام نظارات الواقع الافتراضي.

عالم "ميتافيرس" أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، حيث يمكن للأشخاص المستخدمين أن يمضوا الوقت معا ولكن في عالم افتراضي.

ويعود مصطلح "ميتافيرس" في الأساس إلى مؤلف الخيال العلمي، نيل ستيفنسون، في روايته "تحطم الثلج" التي نشرت عام 1992، وتصف مساحة افتراضية يتفاعل فيها الناس من خلال صور رمزية "أفاتار".

من خلال "الميتافيرس" يمكن أن تشارك التجارب مع أصدقائك بشكل افتراضي مثل ممارسة الرياضة أو حضور حفلات غنائية وأيضا العمل والدراسة.

وكان استحواذ فيسبوك على شركة "أوكولوس" في عام 2014 جزء من هذه الخطة حيث أنها شركة تعمل في مجال تقنيات الواقع الافتراضي.