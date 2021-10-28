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شركة فيسبوك تغير اسمها إلى "ميتا"

08:30 م الخميس 28 أكتوبر 2021
شركة فيسبوك تغير اسمها إلى "ميتا"

مارك زوكربيرغ

أعلن مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي العملاق "فيسبوك"، اليوم الخميس، عن تغيير اسم شركته من فيسبوك إلى "ميتا" (Meta)، بما يتوافق مع خطط الشركة المستقبلية التي تعتزم إطلاق عالم جديد للتواصل الاجتماعي يطلق عليه "ميتافيرس" يعتمد على مزيد من التفاعل بين المستخدمين.

وتضم الشركة العملاقة مجموعة شبكات تواصل اجتماعي ضخمة وهي فيسبوك وإنستغرام وواتس اب.

مارك زوكربيرغ فيسبوك ميتا ميتافيرس

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