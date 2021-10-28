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بيتكوين تعود للارتفاع وتتجاوز 60 ألف دولار من جديد بتعاملات اليوم

05:14 م الخميس 28 أكتوبر 2021
بيتكوين تعود للارتفاع وتتجاوز 60 ألف دولار من جديد بتعاملات اليوم

بيتكوين

كتب- مصطفى عيد:

عادت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس لتتجاوز مستوى الـ 60 ألف دولار من جديد، وذلك بعد تراجع ملحوظ خلال الأيام السابقة.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، ارتفع سعر عملة بيتكوين بنسبة 3.73% خلال آخر 24 ساعة لتصل إلى 61571 دولارا في الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.

وارتفعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى مستوى تريليون و160 مليار دولار في الخامسة عصر اليوم.

ويأتي ذلك بعد انخفاض أسعار عملة بيتكوين تحت مستوى 60 ألف دولار عدة مرات خلال الأسبوع الأخير وسط تعاملات متقلبة، لتسجل صافي انخفاض خلال تعاملات آخر 7 أيام بنسبة 3.37%.

وكانت بيتكوين حققت قمة تاريخية يوم الأربعاء قبل الماضي متجاوزة مستوى 66 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، وذلك تزامنا مع إطلاق أول صندوق لتداول العقود الآجلة لبيتكوين في الولايات المتحدة.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 6656 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.

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