تقرير: الطلب على المشغولات الذهبية بمصر يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمجلس الذهب العالمي، ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر بنسبة 42% خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوى ربع سنوي في آخر 3 سنوات.

وبحسب بيانات التقرير ربع السنوي الصادر اليوم الخميس، والمنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، سجل الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري 7.4 طن مقابل نحو 5.3 طن خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبالمقارنة الربع سنوية، ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث بنسبة 13.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري والذي سجل 6.5 طن.

وسجل الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال أول 9 أشهر من عام 2021 نحو 21 طنا مقابل نحو 13.9 طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بزيادة نحو 51.1%.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، قال التقرير إن المنطقة شهدت نموا سنويا في الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات خلال الربع الثالث من عام 2021، بسبب مزيج من أسعار الذهب المنخفضة والمستقرة نسبيا وتخفيف قيود فيروس كورونا.

وشهدت إيران ارتفاعا بنسبة 60% في الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي حيث وصل إلى 7.1 طن، مدعوما بفترة من الاستقرار النسبي للعملة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في الإمارات إلى أكثر من الضعف مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 ليصل إلى 8.2 طن، حيث ساعد تحسن أعداد السائحين (خاصة من الهند) على الانتعاش، وفقا للتقرير.

وارتفع الطلب على المجوهرات التركية في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 41% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وهي ثالث زيادة ربع سنوية على التوالي على أساس سنوي.

وبلغ الطلب على المجوهرات والمشغولات الذهبية في تركيا 9 أطنان في الربع الثالث وهو أقوى ربع ثالث منذ عام 2017.

وعالميا، ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 442.6 طن مقابل 332.9 طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 33%.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الانتعاش القوي، لا يزال الطلب على المجوهرات ربع السنوي ضعيفًا نسبيًا من المنظور طويل الأجل، بنسبة 12% أقل من متوسط الخمس سنوات.

وكانت الصين والهند والشرق الأوسط مراكز النمو، على الرغم من أن الأسواق الغربية شهدت أيضًا انتعاشًا، بحسب التقرير.