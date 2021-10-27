رئيس "ايفا فارما": نعيّن عدداً أكبر من المبرمجين حالياً أكثر من توظيف الصيادلة مع تطور التكنولوجيا

كتب - علاء حجاج:

قال رياض أرمانيوس الرئيس التنفيذي لشركة ايفا فارما، إن التكنولوجيا تلعب دور قوي في تحسين كفاءة العمل.

وأضاف في تصريحات على هامش توقيع اتفاقية شراكة مع شركتي لينك داتا سنتر ومايكروسوفت، أن الشركة كانت منفتحة بشكل كبير على توظيف الصيادلة ولكن بسبب الاعتماد على التكنولوجيا فهي تعمل على توظيف أكبر عدد من المبرمجين حاليا.

وأشار إلى وجود نقص كبير في الكفاءات بهذه الوظيفة، يأتي ذلك ضمن خطة ايفا فارما من التحول لشركة لصناعة الأدوية لشركة الرعاية الصحية المتكاملة.

ووقعت شركة ايفا فارما، عقد شراكة لمشروع التحول الرقمي مع "لينك داتا سنتر" الشريك الذهبي لشركة "مايكروسوفت" العالمية، ويتضمن العقد تنفيذ التحول الرقمي للشركة من خلال الاعتماد على العديد من الحلول المقدمة من شركة مايكروسوفت مثل حزمة برامج " Office 365" خدمات الحوسبة السحابية "Azure" ونظام الذكاء الاصطناعي Al.

وأوضح أرمانيوس، أن الهدف من الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية هو تطوير قاعدة بيانات الشركة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتي توفر بيئة عمل رقمية متكاملة لإحداث طفرة في مجال خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في مصر وأكثر من 40 دولة، حيث تتواجد الشركة."

وأضاف، أن التحول الرقمي هو أحد أولويات ايفا فارما لتطبيق أحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة، والتي تحرص الشركة على تطبيقها بأعلى مستويات الجودة الممكنة، وهو ما انعكس على حصول الشركة على اعتماد من هيئة الدواء الأوربية، وغيرها من كبرى المؤسسات والكيانات العالمية، فضلاً عن التعاون مع كبرى الشركات العالمية في تصنيع أدوية حديثة ومبتكرة لصالح المريض المصري.

و ذكر أن خطة ايفا فارما للاستفادة من أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات المعروفة عالميا لخدمة البحث العلمي في جميع أنحاء العالم بمركز منير أرمانيوس للبحث العلمي "MARC"، وهو واحد من أكبر مراكز البحوث في شمال إفريقيا.