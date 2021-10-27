"إحلال السيارات": تسليم 340 سيارة ميكروباص ضمن المبادرة حتى الآن

كتب- مصطفى عيد:

توقع أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية، أن يتم تسليم بين 1200 و1300 سيارة خلال شهر أكتوبر الجاري بين ملاكي وتاكسي وميكروباص.

وقال إن إجمالي السيارات المسلمة ضمن المبادرة للمستفيدين تجاوز 7 آلاف سيارة منذ بدء المبادرة وحتى الآن منها 340 سيارة ميكروباص.

وأضاف عبد الرازق أن قيمة الحافز الأخضر التي تم صرفها ضمن المبادرة وصلت إلى 170 مليون جنيه، وتجاوز عدد السيارات التي تم إحلالها 8 آلاف سيارة حتى الآن.

وأشار إلى أن هناك بروتوكول يحكم زيادة أسعار السيارات ضمن المبادرة ينص على عدم جواز إجراء زيادات في الأسعار إلا على فترات لا تقل عن 6 أشهر بين كل زيادة وأخرى، وأن تكون الزيادة مبررة ويوافق عليها مجلس إدارة المبادرة.

وذكر عبد الرازق أن المبادرة وافقت على زيادة الأسعار لشركة هيونداي منذ نحو 3 شهور، ولشركات الأمل "ماركات لادا وبي واي دي"، ونيسان، والمصرية البريطانية التي توفر ميكروباص ماركة زيمكس، منذ فترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف، حيث تصل قيمة الزيادة إلى بين 3 و5 آلاف جنيه للسيارة الواحدة.

وأوضح أن الأسعار الحالية ضمن المبادرة، والمنشورة على موقعها، بعد الزيادات التي حدثت لا تزال أقل من مستوياتها في السوق، مؤكدا أنه لم يتم الموافقة لأي شركة على زيادتين للأسعار منذ بدء العمل بالمبادرة حتى الآن، وأن هيونداي طالبت بزيادة أخرى ولكن لن تحصل على الموافقة من المبادرة قبل مرور 6 أشهر على الزيادة الأولى.

وأشار عبد الرازق إلى أن من بين أسباب رفع الأسعار طرح موديلات 2022 ضمن المبادرة، وارتفاع أسعار الشحن وبعض المكونات المستوردة من الخارج، موضحا أن هناك حدا أقصى للزيادة بنسبة 10% ويتم النظر في الأسباب والمبررات في حالة الاستثناء من ذلك.

وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها هذا العام، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، وذلك بعد فتح باب التقديم فيها منذ يناير الماضي.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.