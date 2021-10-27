"ايبيكو" تسند مشروع إنشاء أول مصنع للأدوية الحيوية لشركة سويدية

كتبت – شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، على إسناد تنفيذ مشروع إنشاء مصنع ايبيكو 3 لإنتاج الأدوية والبدائل الحيوية، إلى الشركة السويدية Morimatsu Pharmadule.

وقال أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب شركة ايبيكو للأدوية، في بيان اليوم الأربعاء، إن مشروع مصنع ايبيكو 3 تبلغ استثماراته نحو 1,2 مليار جنيه، وسيقام على 10500 متر مربع بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف أن المصنع الجديد سيكون ملاصقًا لمصانع الشركة القائمة، وأنه تم استلام أرض المصنع ونقل خطوط المرافق بها تمهيدا لبدء الإنشاءات.

وسيكون المصنع الجديد، أول مصنع فى مصر والشرق الأوسط يتم انشاؤه بأسلوب Modular Construction في بناء المناطق الإنتاجية بالمصنع حيث يتم إنشاء المصنع وتركيب الأجهزة علية وتجربته بالخارج، ثم نقله ليتم تثبيته على حصيرة خرسانية بمكان الإنشاء وهو ما يضمن الجودة العالية المطلوبة لمناطق الأبحاث والإنتاج.

كما يقدم جدول تنفيذى للمشروع يضمن (الالتزام بالتكلفة، والتسليم في الوقت المناسب، ومستوى مرتفع للجودة)، بالإضافة إلى بناء باقى المناطق الخاصة بالمصنع بطرق البناء التقليدية ( البناء الخرساني) وذلك فيما يخص المبنى الإدارى وملحقات المصنع، وفقا لكيلاني.

وأشار كيلاني، إلى أن الهدف الرئيسي لإنشاء هذا المصنع لتلبية خطط التطوير الاستراتيجية للشركة، وترسيخ مكانتها كأول شركة مصنعة للمستحضرات والبدائل البيولوجية (مادة خام + مستحضر نهائي)، واستكمالاً لجهود الشركة ومحاولاتها المستمرة لتخفيف عبء عدم توافر الأدوية الأساسية أو ارتفاع أسعارها.

وسيتم تصنيع وإنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية، بدءا من الخلايا المعدلة وراثيا واستخدام تقنيات زراعة الأنسجة (Upstream) لحث الخلايا على إنتاج البروتينات المطلوبة، ثم تنقية البروتينات المنتجة (Downstream) للحصول على المادة الفعالة (Drug Substance) وما يلي ذلك من خطوات التحضير والتصنيع (Formulation & Filling) للمادة الفعالة (Drug Substance) وصولا إلى المستحضر الصيدلي النهائي (Drug Product) ، والذي سيتوفر بعدة أشكال منها الفيال والحقن جاهزة التعبئة والخراطيش والأقلام.

يذكر أن الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، سجلت صافي ربح بلغ 270.76 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 262.2 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر حيث سجلت 1.58 مليار جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 1.45مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.