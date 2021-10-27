رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يزور جناح مصر في إكسبو 2020 دبي

كتبت- ياسمين سليم:

زار المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ووفد مرافق له الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 دبي، بالتزامن مع قرب انطلاق أولى فعاليات مشاركة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في الجناح المصري بالمعرض.

وقال بيان من الهيئة اليوم الأربعاء إن زكي أشاد بالتجهيزات والشاشات التفاعلية وما يعرض أمام زائري الجناح مما يدل على عبقرية المصريين في التواجد الهام بين دول العالم بهذه النماذج الرائعة والتصميمات والعراقة والمشروعات القومية التي تعرض بطريقة جاذبة للزائرين.

وقال زكي إن معرض إكسبو يمثل فرصة متميزة لاطلاع زوار الجناح المصري من مختلف دول العالم على التجربة التنموية المصرية خلال الفترة الماضية من العمل الجاد والتي وأسفرت عن إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات مثل تطوير الموانئ وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الذكية ومشروعات قومية ضخمة.

وخلال جولته بصحبة الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري ومفوض مصر العام للجناح المصري في إكسبو ٢٠٢٠ دبي ، وأشار زكي إلى أن الجناح المصري يتميز عن العديد من أجنحة الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، حيث يقع في منطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن المشاركة المتميزة للدولة المصرية تعكس حرص مصر على نجاح هذه الدورة والتي تعقد لأول مرة في دولة عربية.

وتفقد زكي التجهيزات الخاصة بالفعالية الأولى للمنطقة الاقتصادية والتي تنطلق غداً في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت دبي بمشاركة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وكبار المتحدثين من المستثمرين العالميين شركاء المنطقة وحضور رؤساء وممثلي الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية.

وتنطلق الفعالية في مركز دبي للمعارض بقرية إكسبو بالقرب من الجناح المصري حيث سيتم انعقادها بقاعة خارجية نظراً للإقبال الكثيف لحضور والمشاركة بالفعالية غداً.