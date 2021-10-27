بالتزكية.. اختيار أمير هارون رئيسًا لشعبة الصيدليات لدورة جديدة

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة القاهرة التجارية، اختيار الدكتور أمير هارون رئيسا لشعبة أصحاب الصيدليات بالتزكية، لدورة جديدة، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة.

كما أعلنت الغرفة كلا من الدكتور إبراهيم محمد، والدكتور حازم القماح نائبين أول وثان للشعبة، والدكتورة دينا مطر سكرتيرا عاما للشعبة.

ووفقا لبيان الغرفة، فإن الدورة الجديدة لمجلس الإدارة تستمر لمدة 4 سنوات بعد انتهاء دورتها السابقة حسب لائحة الشعب النوعية بالغرف التجارية.

ويأتي إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة ضمن خطة غرفة القاهرة التطويرية والتنموية للقطاعات المختلفة وتفعيل كافة الشعب التجاري.

وتوقع هارون عقب انتهاء تشكيل مجلس إدارة الشعبة أن تشهد الدورة الجديدة للشعبة تطورًا في الأداء ومقترحات جديدة لتنمية قطاع الصيدليات من واقع الأفكار والرؤى للجمعية العمومية ومجلس إدارة الشعبة التي ستشكل الخطة العامة لها، والتي سيتم العمل من خلالها في الدورة الجديدة تحت مظلة غرفة القاهرة التجارية.