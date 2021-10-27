43 % ارتفاعاً في صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال تسعة أشهر

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 43% خلال أول 9 أشهر من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس اليوم الأربعاء، بلغ حجم صادرات القطاع 2.28 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2021 مقابل 1.59 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وكشف التقرير الشهري للمجلس، أن صادرات شهر سبتمبر 2021 سجلت ارتفاعا بنسبة 35%، لتبلغ 320.6 مليون دولار مقابل 237.8 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من 2020.

وأشار المجلس أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2021 حتى نهاية شهر سبتمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2020 هي، الأجهزة الكهربائية بنسبة زيادة 20%، ومكونات السيارات بنسبة زيادة 54%، والكابلات بنسبة ارتفاع 100% ، والأجهزة المنزلية بنسبة زيادة 59% ، والصناعات الكهربائية و الإلكترونية ارتفعت 47%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها هي في قارة أوروبا " المملكة المتحدة ، وتركيا، وسلوفاكيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، واليونان".

وفي آسيا جاءت" الإمارات، والسعودية، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، والصين ".

وفي أفريقيا "المغرب، وليبيا، والسودان، وكينيا، ونيجيريا، وتونس."

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 43% خلال أول 9 أشهر من العام يرجع إلى استمرار الأداء الجيد للقطاعات الإنتاجية في مصر، بجانب استمرار أزمة الشحن من الصين والتي منحت المنتجات المصرية ميزة تنافسية خاصة للأسواق العربية وبعض الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وأضافت أن الصناعات الهندسية في مصر تشهد تطور واضح خلال الفترة الماضية رغم استمرار تداعيات فيروس كورونا، ولفتت إلى أن المجلس مستمر في فعالياته الداعمة للصادرات الهندسية سواء من خلال المعارض المباشرة أو عبر البعثات الترويجية للخارج واستقدام بعثات المشترين.

وأشارت إلى ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والمصانع المصدرة من أجل تحقيق استراتيجية النهوض بالصادرات الوطنية خلال السنوات الماضية، ومن أجل حل أية عوائق تواجه الإنتاج المحلي، وتفعيل كافة القوانين والتشريعات التي من شأنها زيادة تنافسية الصناعة المحلية وزيادة رواجها في الأسواق الدولية.