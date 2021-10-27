إبراهيم العربي عن إلغاء الطوارئ: انتصار جديد ودفعة قوية للاقتصاد

كتب- مصطفى عيد:

استقبل الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيقاف حالة الطوارئ بموجة من الترحيب الواسع والتفاؤل أبدى على أثرها رؤساء كافة الغرف التجارية بمحافظات مصر عن سعادة وأمل لانتعاشة كبيرة للحياة الاقتصادية المصرية.

وبحسب بيان له اليوم الأربعاء، اعتبر رؤساء الغرف تلك الخطوة غير المسبوقة- والتي تنم عن استقرار أمني حقيقي في المجتمع المصري بعد حرب شرسة ضد الإرهاب- بأنها دفعة حقيقة للاقتصاد المصري ومؤشر نجاح لكافة جهود الدولة للتنمية الشاملة والتي أطلقها الرئيس السيسي منذ توليه لرئاسة مصر.

وهنأ المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يحققه من نجاحات تبهر العالم وتحقق نموا حقيقيا لحياة أبناء مصر على كافة الأصعدة.

واعتبر العربي إصدار هذا القرار بمثابة إعلان انتصار سياسي وأمني جديد وتكليل لنجاح مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس وتهدف إلى تغيير واقع اقتصادي مرير عانى منه أبناء مصر لسنوات طويلة والتي حظت بإشادة وزخم دولي ومحلي.

وأكد استقبال الشارع الاقتصادي والتجاري لقرار الرئيس بموجة من التفاؤل حيث تم استقبالها بنشاط كبير في الأسواق ظهر واضحا في التحرك الإيجابي السريع لحركة الأسهم بالبورصة المصرية.

وتوقع العربي أن يكون للقرار أثر سريع ومباشر على جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية والتي تعد الأكثر نموا واستقرارا على كافة الأصعدة في المنطقة حاليا، كما سيكون لها أثر مباشر على نمو إيجابي وسريع في العلاقات الاقتصادية والسياسية مع شركاء مصر من التكتلات الاقتصادية الكبرى كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروآسيوي والولايات المتحدة.

وأعرب عن تفاؤله الخاص بهذه الخطوة لما تشكله من رسالة هامة لكافة الشركات الدولية تؤكد نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والأمني والتشريعي في مصر.