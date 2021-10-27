تعرف على أبرز الأسماء.. 44 شركة عالمية تختار الرياض مقرا إقليميا لها

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت 44 شركة عالمية اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا إقليميا لها واستلمت رخصها الاستثمارية ضمن مبادرة "مستقبل الاستثمار".

وبحسب تغريدة لحساب وزارة الاستثمار السعودية على تويتر، حضر إعلان الشركات المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وفهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ومن بين هذه الشركات بيبسيكو، وديلويت، وجونسون كونترولز، وديدي، وفيليبس، وسينمس، وسامسونج، ويونيليفر، وسيستم إير، و500 ستارت أبس، وبيكر هيوز، وبات، وساب، وليلي، وجليدز، وdwf، وpwc، وKPMG، وHICT، وOYO، وEAI، وHEC، وFLUOR.

وكانت مصادر سعودية أعلنت في فبراير الماضي أن المملكة تعتزم إيقاف التعاقد الحكومي مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة، ابتداءً من عام 2024.

وقال وزير الاستثمار السعودي وقتها، لوكالة رويترز، إن القرار يهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط.

كما قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي قال لرويترز في فبراير الماضي، إنه سيتم استثناء بعض القطاعات من القرار وستصدر لوائح تفصيلية قبل نهاية عام 2021.

وشدد على أن مدينة دبي الإماراتية كمركز أعمال إقليمي رئيسي لها ميزتها التنافسية الخاصة، مضيفا أن السعودية ستواصل العمل من أجل أن يكمل كل جانب الآخر والوصول إلى منافسة صحية.

وكانت النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار انطلقت أمس الثلاثاء في الرياض، تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية"، بمشاركة عدد من المدراء التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار العالميين.

وتستمر المبادرة حتى غدٍ الخميس، وتشمل عقد مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والميتافيرس، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.