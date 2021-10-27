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تعيين أحمد عبد الله رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة البريد للاستثمار

12:20 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
تعيين أحمد عبد الله رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة البريد للاستثمار

أحمد عبد الله

كتب- علاء حجاج:

أصدر شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قرارًا بتعيين أحمد محمود عبد الله رئيسًا تنفيذيًّا وعضوًا منتدبًا لشركة البريد للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة القومية للبريد، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

ويتمتع أحمد عبد الله بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي والخدمات المالية تمتد لأكثر من 23 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب، وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير أداء العمل وتحسينه ورفع كفاءته في جميع المجالات التي عمل بها.

ومن هذه المجالات التي عمل بها عبد الله مجال البنوك، والتأمين، وخدمات الاستثمار، والاستثمار المباشر في مصر والشرق الأوسط، وفقا للبيان.

وحصل أحمد عبد الله على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، كما حصل على ماجستير العلوم تخصص مصارف من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، بالإضافة إلى العديد من الدورات المتخصصة وورش العمل.

شريف فاروق الهيئة القومية للبريد شركة البريد للاستثمار أحمد عبد الله

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