Masrawy logo white

سعر الفول المستورد يرتفع 12% بالأسواق خلال أسبوع بسبب زيادة عالمية

10:26 ص الأربعاء 27 أكتوبر 2021
سعر الفول المستورد يرتفع 12% بالأسواق خلال أسبوع بسبب زيادة عالمية

الفول المستورد

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفول المستورد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و12% في الأسواق خلال أسبوع، بسبب زيادة أسعار الفول عالميًا.

وتراوح سعر الكيلو الفول بسوق الجملة بين 8 و9 جنيهات.

وأشار الباشا لمصراوي إلى أن أسعار الفول البلدي مستقرة، ويتراوح سعر الكيلو بين 11 و13 جنيهًا في سوق الجملة.

وبحسب الباشا تستورد مصر نحو 85% من استهلاكها من الفول، وتنتج نحو 15% فقط من استهلاكها، لذلك تعتمد على الاستيراد بشكل كبير مما يجعل الأسعار في مصر تتأثر بارتفاع أسعار الفول عالميًا.

وتستورد مصر الفول من 3 دول رئيسية هما، أستراليا وكندا وإيطاليا.

الفول المستورد سعر الفول المستورد غرفة القاهرة التجارية زيادة أسعار الفول

الخبر التالى:

تيسيرات جديدة للتسجيل المسبق للشحنات "ACI".. ومعيط: 11 ألف مسجل حتى الآن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

875

متعافون اليوم

326379

إجمالي الإصابات

18375

إجمالي الوفيات

275637

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الأرصاد: موجة الأمطار تبدأ اليوم في 6 مناطق.. وهذا موعد سقوطها في القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا