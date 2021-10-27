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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:17 ص الأربعاء 27 أكتوبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.01%، إلى مستوى 11257 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 0.7%، إلى مستوى 11256 نقطة.

البورصة المصرية لبورصة لمؤشر الرئيسي للبورصة

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