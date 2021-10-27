أسعار الذهب العالمي تواصل الانخفاض في بداية جلسة اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من بداية جلسة اليوم الأربعاء تراجعها، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وبحسب الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1786.9 دولار، بانخفاض قدره 6 دولارات، في الساعة 9:37 صباحا بتوقيت القاهرة.
وكان سعر أوقية الذهب سجل 1792.9 دولار بختام جلسة أمس.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان