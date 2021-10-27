Masrawy logo white

أسعار الذهب العالمي تواصل الانخفاض في بداية جلسة اليوم الأربعاء

10:12 ص الأربعاء 27 أكتوبر 2021
أسعار الذهب العالمي تواصل الانخفاض في بداية جلسة اليوم الأربعاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من بداية جلسة اليوم الأربعاء تراجعها، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1786.9 دولار، بانخفاض قدره 6 دولارات، في الساعة 9:37 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1792.9 دولار بختام جلسة أمس.

أسعار الذهب العالمية الذهب اوقية الذهب أسعار الذهب

الخبر التالى:

تراجع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

875

متعافون اليوم

326379

إجمالي الإصابات

18375

إجمالي الوفيات

275637

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الأرصاد: موجة الأمطار تبدأ اليوم في 6 مناطق.. وهذا موعد سقوطها في القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا