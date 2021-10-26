إيني تعلن 3 اكتشافات بترولية جديدة في الصحراء الغربية بمصر

كتب- مصطفى عيد:



أعلنت شركة إيني الإيطالية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز، تحقيق ثلاثة اكتشافات جديدة في مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية في مصر.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء، تضم هذه الاكتشافات اكتشافات بترول وغاز ومتكثفات في عقد تنمية مليحة، واكتشاف بترولي في منطقة امتياز جنوب مليحة.



وقالت إنه تم تحقيق الاكتشافات في امتياز تنمية مليحة من خلال بئري "ياسمين W-1X" و"MWD-21"، اللذين تم حفرهما على التوالي في منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب من حقل غرب مليحة العميق .

ويقع بئر ياسمين W-1X على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين، حيث أسفرت اختبارات الإنتاج عن معدل إنتاج 2000 برميل يومي من الخام الخفيف و7 ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب، وفقا للشركة.

كما أسفر البئر MWD-21 الذي تم ربطه بالفعل على الإنتاج، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يوميًا، بحسب البيان.



وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تم تحقيق الكشف من خلال بئر SWM-4X، ويقع على بعد 35 كم جنوب حقل مليحة، وأسفر الاختبار عن معدل إنتاج حوالي 1500 برميل مكافىء زيت يوميا، وفقا للشركة.

ويبلغ إجمالي الاحتياطي المؤكد الذي أسفرت عنه الآبار الثلاثة حوالي 50 مليون برميل مكافىء زيت من الموارد البترولية، وتضيف كلا من الآبار الثلاثة إجمالى إنتاج حوالي 6000 برميل مكافىء زيت يومياً.

وقالت الشركة إنها تواصل، من خلال هذه الاكتشافات، متابعة استراتيجيتها الناجحة في البحث بالقرب من الحقول، والتي تتيح عائدًا سريعًا على الاستثمار من خلال ربط الاكتشافات بتسهيلات الإنتاج الحالية لاستغلال هذه الاكتشافات الجديدة.

وتمتلك إيني، من خلال شركتها الفرعية (أيوك)، حصة نسبتها 38% في منطقة امتياز مليحة، بينما تمتلك لوك أويل الروسية حصة 12%، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول حصة 50%.

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تمتلك إيني، من خلال (أيوك)، حصة نسبتها 50%، بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة الـ 50% المتبقية.

وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954 وهي منتج رئيسي ويبلغ إنتاجها حاليًا حوالي 360 ألف برميل مكافىء زيت يوميًا.